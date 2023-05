Golaha Wasiirrada oo Soo Bandhigay in 70% Hoos Loo Dhigay Weerarrada Al-shabaab

Golaha Wasiirrada ayaa bogaadiyey guulaha ay ciidamadu ka gaareen xorreynta dalka oo suurta-gelisay in 70% hoos loo dhigay weeraradii ay Al-shabaab ay ka geysan jireen dalka, waxaana lagu guuleystay xasillinta caasimadda oo sababtay in si nabad ah ay shacabka Soomaaliyeed u cibaadeystaan bishii soon.

