Rooble oo Magacaabay Guddiga Amniga Xafladda Caleemo-saarka Madaxweynaha

Madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxaa 15-kii bisha May lagu doortay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana xafladda caleemo-saarkiisa lagu wadaa in ay kasoo qeyb galaan madax kale duwan oo gudaha ah iyo kuwa ka imaanaya wadamada saaxiibka la ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya.

You may also like