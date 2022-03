Guddigga Xaqiiqo Raadinta Garbahaarreey oo Gaaray Kismaayo

Degmada Garbahaarey ee gobolka xarunta goboka Gedo ayaa waxaa ay tahay xarunta labaad ee loo asteeyey in ay noqoto deegaan doorashada labaad ee Jubbland, iyadoo lagu wadaa in lagu soo doorto 16 kursi oo ka tirsan Baarlamaanka 11-aad.

You may also like