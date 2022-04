Guddomiye Dhabanacad Oo Dil Ka Badbaaday

” Markii ugu dambaysay markaan meel imanay, oo dadkii oo dhan ay yimaadeen oo nidaaamkii dhan la joojiyey, waxaa dhacday xabad, Hotelka ninkii lahaa Allah ka samir siiyo cid u magayso magaranayo, waxaas oo dhacaya oo dhan yaan waxna dhismin, waxaan moodayey in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad lahelo” ayuu yiri.

Guddoomiyaha KMG ah ee golaha shacabka BJFS Amb Cabdisalaam Axmed Dhabancad ayaa sheegay in ay soo weerareen ciidamo ka tirsan dowladda goobtii ay ka socotay dhaarinta xildhibaannada lagu soo doortay Ceelwaaq waxaana uu xusay in arrintaas looga horjeeday in aysan dhismin dowladnimada, waxaana uu yiri isaga oo hadlay.