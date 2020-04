Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo Beeniyay Warar Lagu Faafiyey Baraha Bulshada

Guddomiyaha Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheeikh Cismaan Barre Maxamed ayaa beeniyey warar saacadihii la soo dhaafay la isla dhex marayey, kaas oo ahaa in guddoomiyaha ay go’doon geliyeen ciidamo ka amar qaata madaxwe Maxamed Cabdi Waare.

War qoraal ah uu soo saaray guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in aysan wax ka jirin arrintaas wararka sheegayey in madaxweyne Maxamed Cabdi Waare in go’doomiyeen Guddoomiyaha, waxaa lagu sheegay qoraalka in Xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle ay gacanta ku haayan Ciidanka amniga oo awalba lagu ogaa Ilaalinta Xarunta oo aysan jirin Ciidamo la geeyay halkaas kuwaas oo ka amar qaata Madaxweye Waare.

