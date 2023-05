Guddoomiyaha Gobolka oo Dhagax Dhigay Dhismaha Waddada Waaxda Oodweyne

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa soo dhaweeyay in bulshada ay Maamulka kala qeyb-qaataan ka shaqeynta horumarka iyo dib-u-dhiska, asigoona sheegay in shirkad kasta oo ka shaqeysa dhismaha Wadooyinka lagula xisaabtami doona tayada dhismaha islamarkaana aan la dhisi karin waddo uusan ogeyn Maamulka Gobolka Bananadir.

