Guddoomiyaha Gobolka oo Magacaabay Guddiga Heer Gobol Ee Todobaadka Xoriyadda

335 Mohmed Ahmed Omar Wadani, Hon Mohamed Aweis Abdi and 333 others

Shirkaan ayaa waxa uu ahaa mid uu duqa Magaalada Muqdisho ku farayay Madaxda Maamulada iyo saraakiisha laamaha Amniga sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen xuska maalmaha qaran ee 26 June iyo 1 da Luulyo, isla markaana loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan caasimada lana gaarsiin lahaa fariinta duqa magaalada ee ah in laga wada qeyb-qaato xuska todobaadka xorriyadda iyadoo la fulinayo awaamiirta maamulka gobolka Banaadir ee ah in astaanta qaranka la suro guryaha iyo goobaha ganacsi ee saaran wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nadaafada iyo bilicda caasimada.