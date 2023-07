Guddoomiyaha Hey’adda Maareynta oo La Kulmay Mas’uuliyiin ka Tirsan Hay’adda Concern Worldwide

Waxyaabaha kale ee shirka looga wada hadlay waxaa iyadana kamid ahaa sidii loo xaqiijin lahaa joogteeynta xiriirka labada dhinac iyo in la iska kaashado dhinacyada ay ka midka yihiin bixinta digniinaha hore si ay u suurta gasho in goor hore jawaab laga bixiyo musiibada dhacda.

Kulankaan ayaa wuxuu daarnaa isbarasho labada dhinac ah iyo iyadoo la isla fahmay in la adkeeyo xiriirkii iyo iskaashigii hore uga dhaxayn jiray Hay’adda SoDMA iyo Hay’adda Concern Worldwide, waxay sidoo kale labada dhinac isla fahmeen sida ay lagama-maarmaanka u tahay in meel looga soo wada jeesto sidii bulshada tabaaleeysan looga samata bixinlahaa dhibaatooyinka noloshooda ragaadiyay.