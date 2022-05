Guddoomiyaha Midowga Afrika oo Cambaareeyay Weerarkii Ceel Baraf

Al-Shabaab ayaa dhanka kale qoraalkooda ku sheegay in hub iyo saanad ciidan ay ku qabsadeen weerarka ka dhacay Saldhigga ay qabsadeen, ayna dileen in ka badan 170 askari, dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen weerarka. waxaana dhanka kale aysheegeen in ay jiraan askar nool ku qabteen dagaalka.

Al-Shabaab oo baraheeda bulshada ku sheegatay mas’uuliyadda weerarkii shalay dhacay, waxaa ay sheegtay in dagaal xoogan oo u dhaxeeyay xoogag ka tirsan iyo ciidanka Burundi ay u suurtagashay in ay la wareegto gacan ku heynta guud ahaan saldhigga deegaan Ceel Baraf.