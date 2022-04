Guddoomiyaha Midowga Afrika oo Diiday Ceyrinta Madera

H.E. Moussa Faki Mahamat, oo goordhow qoraal soo saaray ayaa sheegay inuu qaadanayo hadalka Farmaajo ee ahaa inuu ka xunyahay talaabada Rooble uu ku eryey Medeira, isaga oo intaa raaciyey in ergegagoodu uu shaqada sii wadan doono.

