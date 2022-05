Guddoomiye Aadan Madoobe oo Shahaadooyin Guddoonsiiyay Saraakiil Ciidan

Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa Saraakiisha ku amaanay in door muhiim ah ka qaateen Ilaalinta iyo sugida Amniga taas oo ay maanta ku muteysteen Shahaafo sharaf muujineysa dedaalkii dheeraa ay geliyeen Sugida Amniga Doorashadii ka dhacay Afasiyooni 15 May ee lagu doortay madaxweynaha iyo tii guddoonka labada aqal ee Baarlamaanka.

You may also like