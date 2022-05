Guddoomiye Cabdi Xaashi oo La Kulmay U Qaybsanaha Midowga Yurub Ee Geeska Afrika

Midowga Yurub ayaa ballan qaaday in ay soo celin doonaan xiiriirka Soomaaliya ay, kadib doorashada Madaxweynaha Cusub Xasan Shiikh Maxamuud, kaas oo 15-kii bisha May labada gole ee Baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federalku u doortay inuu markale hoggaamiyo Jamhuuriyadda Federalka.

