Guddoomiye Cumar Filish: Maandooriyaha Ayaa Ka Mas,uul ah Amni Xumida

Gudoomiye Cumar Filish oo la dardaarmaye bulshada Caasimadda iyo maamulada degmooyinka ayaa waxa uu sheegay in Maandooriyaha daroogada uu halis ku yahay jiritaanka ummadda iyo xasiloonidii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isaga oo carabka ku dhuftay, waxaana sidoo kale uu xusay in amni-darrada mas,uul uu ka yahay Maandooriyaha.

” Waxaa ay soo heleen haweeney 80 iyo dhowr sano jirta ee gadaysa oo iibinaysa, arrintaas waxaa ay ku tusinaysaa khatar jirta oo bulshada dhan saamayn ku leh in ay tahay, aniga waxaa iiga dhex muuqda meeshaas, dhallinyaradii waxaas ka ganacsan jiray in ay xirfad badasheen oo is dhaheen dadka waaweyn laga baarimaayo ee ayaga haloo dhiibo, oo haweenaydaas waayeelka ah lagu qalday, aniga sidaas ayey ila tahay, khataruhu dhinac waliba waa naga soo galayaan”.