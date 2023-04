Guddoomiye Madaale Gargaar Caafimaad U Balan Qaaday Gabar Ku Xanuunaneyd Muqdisho

Xanuunka Ramo oo la geeyay isbitaallada dalka waxaa la sheegay in aan wax looga qaban karin islamarkaana ay u baahan tahay caafimaad dalka dibaddiisa ah, si wax looga qabto xanuunka ka hayo mid kamid lugaheeda oo ay sheegtay in ay la nooshay xanuun daran ay ka dareemayso lugteeda.

You may also like