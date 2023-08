Guddoomiye Madaale oo Ka Hadlay Burburinta Dhulka Kaasa Itaalia

Dhulkaan ayaa waxaa degnaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo in muddo ah ku ganacsanayay, waxaana amarka soo baxay maamulka uu kusoo aadayaa xilli booliiska gobolka ay burburiyeen goobo ku yaalay dhulkaan Kaasa Italia, kaas oo dowladdu sheegatay in dib loogu celinayo safaradda Taliyaaniga oo dib u dhinaysa sida la sheegay.

