Guddoomiye Madaale oo Ku Dhawaaqay Dagaal Ka Dhan ah Ciyaal Weerada iyo Maandooriyaha

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in degamada Dharkeenleey iyo qeybo ka mid ah degmada Wadajir lagu guuleystay in laga sifeeyo dhibaatooyinka Ciyaal Weerada, waxaana dhanka kale ka dhawaajiyay in ay la dagaalamayaan waxyaabaha Maanka dooriya oo dhibaato ku haya caasimadda Muqdisho.

Ujeedka kulan yaa ahaa sidii wax looga qaban lahaa cabasho muddooyinkii dambe kasoo yeereysay bulshada ku dhaqan Waaxda Jamhuuriya ee degmada Kaaraan oo la xiriirta amni darrida iyo sidoo kale Ciyaal weerado dhibka ku haya degmada,guddoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay si amniga loo sugo in wadashaqeyn la yeesho, taas oo keeni karta in laga guuleysto amni xumida iyo sidoo kale Ciyaal Weerada sida uu hadalka u dhigay.