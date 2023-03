Guddoomiye Madaale oo Kulan Ambabixin ah u Sameeyay Hooyo Soomiyeed oo Xanuunsaneyd

Hooyadaan Soomaaliyeed ayaa dhowaan waxaa la filayaa in caafimaad ay ku gaarto dalka Turkiga, iyadoo wixii adeeg ay u baahneyd oo dhanka caafimaadka ah uu damaanadqaaday guddoomiye madaale, xilli horey loo baahiyay xanuunka hooyadaan ee Lugta ah, waxaana ay u baahatay qaaliin dibadda ah , maadaaada isbitaallada dalka ay sheegeen in aan lagu qali karin.

