Guddoomiye Madaale oo Munaasabad Muqdisho Ugu Sameeyay Xubnaha Golaha Wadatashiga Qaran

Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir ay ka go’an tahay hirgalinta xaquuq siyaasadeedka Gobolka iyo Maqaamka Caasimadda, waxaana Golaha Wadatashiga Qaran uu kaga mahaceliyay sida ay u garowsadeen muhiimadda in la helo maqaam dhab ah oo caasimaddu ay yeelato, shacabkuna ay soo doortaan dadka matalaya.

