Guddoomiye Madaale oo Si Adag Uga Hadlay Dhacdadii Isgoyska Siinaay, Isaga oo Fariin Diray

Shaqaadii ka dhacay Isgoyska Siinaay ayaa waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray dad shacab ah, taas oo ay ugu darneed wiil iyo gabar saarnaa Mooto Bajaaj uu ku qarxay qori aan loogu talo gali magaalada dhexedeeda in lagu isticmaalo, iyadoo la aqoosan waayay labaad ruux, dhacdooyinkaan ayaa in badanmuddooyinkaan kusoo laablaabtay magaalada Muqdisho.

“Dhacdooyinka nuucaan ah in ay naga yaraadaan ayaaan rajeynaynaa, Askarta goobaha joogtana xabadda ay sida fudud u ridaayaan iyaga oo aan u aabo yeelaynin, waxaad halkaas u joogtaa oo Qobowga iyo Qoraxda ay kuugu dhacaysaa waa in aad qof badbaadiso, adigoo raba inaad naf badbaadiso naf kale ha goynin” ayuu hadalkiisa sii raaciyay guddoomiye Madaale.

Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in askarta looga baahan yahay in ay joojiyaan xabadda ay sida fudud u ridaan, taas oo inta badan dhalisa khasaare soo gaarta dadka shacabka, isaga oo nasiib xuma ku tilmaaamay in askari loo idmaday inuu badbaadiyo naf qof shacab ah oo aan waxba galabsan, isagu sabab u noqdo dilkiisa sida uu hadalka u dhigay.

“Dhacdooyinka nuucaan ah, waa nagu bateen loomana dulqaadan karo, Qof iska Bari ah oo waxba galabsan inuu xabad ku dhinto waa nasiib darro, waliba adiga oo raba inaad naf badbaadiso inaad naf kale gooso runtii waa nasiib darro, waxaan ka wadahalay aniga iyo hey’adaha amniga in dadkii dadkaas wax u geystay in habkii sharciga ahaa la marsiiyo” ayuu yiri.