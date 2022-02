War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Hanti-dhowraha qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa lagu sheegay in heshiiskii Shidaalka wasaaradda Batroolka ay la gashay shirkadda Coastline Exploration Ltd uu yahay mid sharci darro ah, waxaana qoraalka sidoo kale lagu sheegay inuu yahay waxba kama jiraan, heshiiska ay soo gashay wasaaradda.

You may also like