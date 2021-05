Suuban Mahad Dirir, oo horay u aheyd musharax madaxweynaha Jubbaland ayaa in ka badan 48 saac waxaa ay hor fadhisay safaaraddan iyada oo sheegtay in la diiday in laga dhageysto cabashadeeda taa badalkeedana ay ilaalada si xun ula dhaqmeen.