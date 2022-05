Hay’adda Xuquuqda Aadanah HRW: Madaxweyne Xasan Dib U Eegis Haku Sameeyo Baaritaanka Xasuuqqii Deegaanka Golaleey

Human Rights Watch waxay ugu baaqday madaxweynaha inuu ballanqaadkiisa ka bilaabo in uu amar ku bixiyo in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanada wali la sugayo ee ku saabsan xasuuqii xirladlayaashii caafimaad ee lagu xasuuqay Gololey.

HRW ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya looga baahan yahay in uu dib u furo baaritaanada shaqaalaha lagu dilay deegaanka golaleey ee gobolka Shabeelaha Dhexe.