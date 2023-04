Hey’adda Gargaarka oo Ka Shirtay Sidii Gargaar Loo Gaarsiin Lahaa Dadka Danta Yar

Gudoomiye ku-xigeenka Hay’addda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee SoDMA Dr Axmed Cabdi Aadan oo si rasmi ah u furay shirka ayaa sheegay in ujeedka shirka yahay yahay sidii loogu codsan lahaa deeq bixiyayaasha in kor u qaadaan deeqaha ay ugu talagaleen bulshada si ay awood ugu yeeshaan in ay u gurmadaan shacabka ku nool deegaannada fog fog ee dalka.

You may also like