Hey’adda NISA oo Shaacisay Qabashada Xubno Basaas u Ahaa Al-shabaab

Dhanka kale waxaa u intaas ku daray in dhawaan u la bilaabi doono wajiga labaad ee howlgalka dalka lagaga xoreynayo dalka deegannada ay kaga sugan yihiin Al-shabaab, waxaana uu carabka ku adkeeyay in howlgalka Bariga Galgaduud uu dhameystir u yahay wajigii koowaad.

Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa sidoo kale sheegay in kuwa kale oo ay kamid yihiin Cabdisataar Cabdiqaadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali kuwaas oo ka tirsanaa hay’adaha amniga, isagoo shacabka Soomaaliyeed ku war-galiyay in aan lala tacaamuli karin kuwa baxsadka ka ah sharciga iyo laama amniga dowladda.

Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federalka Soomaaliya , Mudane Daa’uud Aweys Jaamac oo shir jaraa’id ku qabatay wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in Hay’adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay gacanta ku soo dhigtay 10 xubnood oo lagu eedeeyay in basaasiin ay u ahaayeen Al-shabaab ,