Hey’adda NISA oo Sheegtay in 40 Al-shabaab ah Lagu Dilay Shabeellaha Hoose

Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa sheegtay in ay ka go’an tahay dagaalka Al-shbaab iyo in lagu beegsado goob kasta ay ku sugan yihiin, iyadoo haatanna ciidanka xoogga iyo deegaanka ay dhul badan ka xoreeyeen Al-shabaab.

Hey’adda ayaa bayaan ay soo saartay waxaa lagu sheegay in kooxda la weeraray ay doonayeen in weeraro ku qaadaan deegaanka Bariire ee Gobalka Shabeelaha hoose, balse Sirdoonka Qaranka oo helay xogtooda ayaa ka hortagay weerarkaas sida lagu sheegay bayaanka NISA kasoo baxay.