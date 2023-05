Hey’adda NISA oo Sheegtay in Gacanta Lagu Dhigay Xubin Ka Tirsan Al-shabaab

Xilli uu la hadlayay warbaahinta dowladda ayuu sheegay in magaca kooxda looga yaqaano uu yahay Fahad, isaga oo xusay in Al-shabaab uu ka tashkiiliyay inuu galo Aabihiis, sida uu hadalka u dhigay, waxaana laga qabtay xilli uu ku sugnaa gudaha Garoonka Diyaaradaha magaalada Baydhabo.

You may also like