Hey’adda NISA oo Sheegtay in Howlgal Lagu Dilay 44 Al-shabaab ah

Hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa sheegtay in gobolka Shabeellaha hoose lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab, howlgalkaan ayaa waxaa uu si gaar ah uga dhacay deegaanka Cali Fuuto degmada Kurtun, waxaana bayaanka hey’adda lagu sheegay in la dilay 44 dagaalame oo ka tirsan kooxda Shabaab

You may also like