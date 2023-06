Hey’adda UNICEF oo Bayaan Kasoo Saartay 27 Caruur ah oo Ku Dhintay Shabeellaha Hoose

Guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in deegaanka laga heli karo haraadiga walxaha Qarxa, isaga oo ku micneeyay in dhowr jeer gobolka iyo deegaannada ku xeeran Janaale ay ka dhaceen weerarro lal beegsaday Al-shabaab, isaga oo bulshada ugu baqay in ay iska ilaaliyaan waxbaahaas ilmahana ay ka fogeeyaan.

UNICEF waxa ay sheegtay in ay saaxiibadeeda maxalliga ah kala shaqeyneyso in gargaar loo fidiyo shakhsiyaadka iyo qoysaska ay dhibaatadu saameysay.

“Dhacdadan naxdinta leh ayaa hoosta ka xariiqeysa muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyada isku haya Soomaaliya ay si taxaddar leh u maareeyaan walxaha qarxa, la nadiifiyo haraaga miinooyinka iyo walxaha aan wali qarxin, iyo in la kordhiyo wacyigelinta ubadka iyo bulshada ee khataraha ku gedaaman miinooyinka.”

Hay’adda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in dadkaasi ay dhinteen ka dib markii haraaga walxo qarxa ay ku qarxeen goob ay caruurtu ku ciyaareysay “Waxa aan tacsi tiiraanyo leh u direynaa qoysaska dhibanayaasha, waxaana u rajeyneynaa kuwa dhaawaca ah caafimaad degdeg ah. Ma ahan in qoysna uu ilmihiisa ku waayo xaaladdan murugada leh,” ayay tiri UNICEF.