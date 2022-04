Hirshabelle Kadib, Xildhibaannada Koonfur Galbeed oo Shahaadooyinka Qaatay, Kana Biyo-diiday Amarka Laftagareen

Maamulka Farmaajo oo waqti kororsi ku jira ayaa in muddo ah qas iyo isku dir ka dhex waday baraha bulshada ee FEIT, SEIT iyo xataa guddiga khilaafaadka, iyaga oo daabici jiray warar beenabuur iyo iska hor keenis ah, taasi oo markii dambe laga fara maroojiyey, laguna wareejiyey guddiyada iska leh, waxaase muuqato in weli ay ku lug leeyihiin baraha bulshada ee maamul goboleedyada qaar sida Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed.

Koox ka tirsan maamulka Farmaajo oo ku lug leh SEIT Hirshabelle ayaa bogga rasmiga ah ee Hirshabelle State ku daabacday in ay kursiga Fahad Yaasiin ee HOP086, madaxii hore ee Jawaasiista, oo FIET diiday in ay shahaado siiso toos ula aadi doonaan golaha shacabka, arrintaas oo la sameeyey iyada oo aaney la socon madaxtooyada Hirshabelle.