Hooyo Isbitaalka Banaadir Ku Umushay Afar Gabdhood oo Mataano ah

Maryan Maxamed Xasan oo ah 38 jir ayaa sheegtay in caruuntaan ay yihiin Da’dii Tobanaad oo ay dhasho, iyadoo warbaahinta la wadaagtay in ay dareemi jirtay mataano ka badan laba caruur ah in ay sido.

Agaasimaha guud Isbitaalka Marwo Fartuun Shariif ayaa sheegtay in carruurtan iyo hooyadood ay badqabaan, Marwo Shariif waxa ay sheegtay in haweeneydaasi ay si dhib la’aan ah u umushay Caruurta.