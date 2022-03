Hormuud Telecom oo ku guuleysatay billadda GLOMO Awards

Guddoomiyaha Hormuud telecom Axmed Maxamuud Yuusuf oo ka hadlay abaalgudka Global Mobile Awards ee Hal-abuurka Shirkadaha Mobaylka ugu wanaagsan taageeridda xaaladaha degdegga ah iyo Gargaarka baniaadamka ee sanadkan ay ku guuleysatay Hormuud ayaa yiri: Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan GLOMO Awards ka guddoomo Abaalgudkan, Aniga oo metalaya Hormuud Telecom, Shirkad ahana waxa aan mar walba iskudaynaa in aan caaiwno dadka u baahan Kaalmada iyo gacan-qabshada.

