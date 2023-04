Howlagallo Lagu Baarayo Dadka iyo Bajaajta oo Caasimadda Ka Bilowday

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya ayaa dhowaan amar ku bixiyay in ammaanka caasimadda ay sugiddeeda ay qeyb ka noqdaan ciidamada dhowaan lagu soo tababaray dalka Uganda, kuwaas oo Milatari sida Booliiska u shaqeeya, waxaana lagu amray in ay koryiyaan howlgallada iyadoo lagu magacaabo Polizia Militare.

You may also like