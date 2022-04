Howlgal Lagu Soo Qabtay Ciyaal Weero oo Laga Sameeyay Muqdisho

“Markii howlgalkaas uu bilowday in badan oo kamid ah waa ay firxadeen, qaar kamid ah waan soo qabanay, howlgalkii waa uu socdaa, waalidiinta doorka ugu muhiimsan iyaga ayaa iska leh, ubad aad muddo kusoo tiir iyo tacab beeshay, si maalaayacni ah in noloshiisa ay ugu baxdo Gaangis, wax badan ayaad ka badeli kartaa ilmaha ka warqab Hooyo, Ilmaha ka warqab Aabe, haddii lasoo xiro ha daba imaanin” ayuu yiri isaga oo sii hadlayay.

Guddoomiyaha degmada Guhaad Sheekh Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in habeenimadii xalay ay qaadeen howlgal, waxaana uu intaas ku daray in dadka lasoo qabtay loogu tagay guryahoodo, ciyaal weeraduna ay dhib aad ah ku hayahaan degmada Dharkeenleey, waxaana uu fariin u diray waalidiinta dhashay dhallinyada.