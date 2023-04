Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo Ka Walaacsan Maalgalin La’aan

Xubnaha gudiga amniga ee ka kooban 15-ka xubnood ee AU-da, oo wax ka qabta dhibaatooyinka nabadda iyo amniga ee qaaradda, ayaa sheegay in dhaqaale yari ay u badan tahay in ay cunaan qorshaha Howlgalka ATMIS, oo ah arrin khatar ku ah ciidamada amniga Soomaaliya, kuwaas oo kaalin muhiim ah ka jira amniga dalka xilligaan.

Hawlgalka Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee (ATMIS) ayaa waxaa soo food saartay cabsi hor leh oo laga qabo in ay dib ugu dhacaan halbeegyada ay beesha caalamku dib u cusboonaysiisay joogitaankooda Soomaaliya, xilli la filaayo in 2024, December askariga ugu dambeeyo dalka isaga baxo sida dowladdu sheegtay.