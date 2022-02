Howlgalo Dad Lagu Soo Qabtay Oo Ka Dhacay Gobolka Shabeellada Hoose

Kooxdaan lagu lasoo qabtay howlgalka ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in ay dhac ka wadeen gudaha degmada iyo Tuulooyin hoostaga Walanweyn , waxaana guddoomiyaha degmada uu sheegay in howlgalkaan la qaaday, kadib markaa ay cabasho katimid dadka shacabka ah , waxaana uu sheegay in ay sii wadayaan howlgalgalada noocaan ah inta laga xaqiiijinayo ammaanka guud.

