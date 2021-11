Magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagaga dhawaaqay isbaheysi ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ee Itoobiya.

Isbaheysigaan oo ay ku mideysan yihiin sagaal urur siyaasadeed oo awood ku leh dalka Itoobiya ayaa sheegay in uu qorshahooda yahay in dagaal ama wadahadal talada lagaga qaado ra’isuul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed.

Uururada ayaa qeyb waxaa ka ah kuwa matalaya qowmiyadaha ugu awoodda badan dalka Itoobiya, xilli magaalada Addis ababa ay kaabiga ku soo hayaan xoogga Tigrayga iyo xulafadooda.

Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda, ayaa sheegay in qorshahooda ugu weyn yahay Abiy in laga badbaadiyo dalka, kaas oo uu ku sheegay in uu yahay Qatarta Itoobiya.