James Swan : Xaaladda Bini’aadanimo Ee Soomaaliya Waa Ay Ka Sii Daraysaa

Ergayga gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, oo intii uu socday kulanka golaha ammaanka soo hadal qaaday xaaladda bini’aadanimo ee ka jirto dalka ayaa sheegay in dad fara badan ay halis ugu jiraan in ay u geeriyoodaan macluul baahsan oo ku dhufatay Soomaaliya.

