Dowladda Soomaaliya ayaa cafisay, isla markaana xirtay dacwadii loo heystay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Ninkan dacwaddiisa la laabay waxaa ay dowladda iyo hey’adaha UNka u hesyteen inuu dad badan dilay, qaar jir-dil u geystay halka in kale sharci darro iska xirtay.

Warqad kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha Suleymaan Maxamuud, loona diray maxkamadda gobolka Banaadir March 22 waxaa lagu sheegay in aanu jirin kiis ka dhan ah Janan halka jawaab ay maalin kadib qortay maxkamadda lagu sheegay in kiiskiisa la xiray.

Janan, oo ahaa nin ka baxsaday hey’adaha dowladda federaalka ah, isla markaana dowladda ay xataa doondoonistiisa la kaashatay INTERPOL ayaa hadda xor ah, arrintan oo timid markii Beledxaawo ay labo wasiir kusoo dhoweeyeen March 24 isaga oo hadda Muqdisho loogula dhaqmo sida ugu sharaf badan.

Bilowga Sheekada:

Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa waxaa uu dhibsaday maamulka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyada oo la cunaqabateeyey, cadaadista la saaray waxaa ka mid ahaa in wasiirkiisa amniga oo xilligaas awood badanaa Cabdirashiid Janan lagu qabto garoonka Aden Cadde September 2019, dowladda ayaa sheegtay in loo heysto eedeymo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, arrintan waxaa ammaanay hey’adda Amnesty International iyada oo sheegtay in ay tahay in la baaro, lana maxkamadeeyo dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee loo heysto.