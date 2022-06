Karaash iyo Wasiir Dhabacanad Oo Shir Ku Kala Tagay

Karaash ayaa ku amray in wasiirka uu isaga baxo shirka, taas oo keentay in wasiirka uu shirka ka tago, horayna ay u raaceen xubna ka tirsan mas’uuliyiinta gobalka Mudug.

Kulanka o uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Karaash, ayaa la sheegay in kulanka uu ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Dhabanacad, taas oo keentay in madaxweynaha uu ka caroodo kulanka.