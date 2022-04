Karaash Oo Deni Ku Eedeyay Jabinta Shuruucda Puntland

Axmed Cismaan Karaash ayaa sidoo kale sheegay in uu ugu baaqayo madaxweynaha in uu ilaaliyo dastuurka dowladda Puntland.

“Si la mid ah qodobada kor ku xusan, qodobka 132-aad wuxuu si cad u qeexayaa Dhaarta rasmiga ah ee Masuuliyiinta Dawladda sida Madaxweynaha iyo Madaxweynaha Kuxigeenka lagu dhaariyo, dhaartaas oo ah midda aan la’aanteed masuul xil qaban, gudanna karin, kana dhigan in masuul kasta oo lagu dhaariyo uu ilaaliyo, tixgaliyo isla markaasna ku dhaqmo oo dhawro dhartaas oo u dhigan sidan. “Waxaan ku dhaaranayaa magaca Illaahay, in aan ku dhaqmo Diinta Islaamka, Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhawro, xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana Lillaahi ugu adeego” ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka.

Karaash ayaa sidoo kale sheegay in marka la dhaarinayo mas’uuliyiinta dowladda loo baahan yahay in madaxweynaha ama ku-xigeenkiisa mid la helo, isagoo daliishaday qodob dastuuri ah.

Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dastuurka u dagsan Puntland uu dhigayo in deeganada Puntland ay yihiin qodoba ku cad dastuurka.