Khilaaf Ka Dhashay Diiwaangelinta Puntland Ee Gobolka Mudug

Wasiirka Shiikhoow ayaa sheegay in maamulka Galmud aysan aqbali doonin tallaabada ay qaadan Puntland, isaga oo ugu baaqay maamulkain waantowdo baabi’inta nabadda iyo is dhexgalka dadka daga deegaannadaas ee ka kala tirsan labada maamul ee deriska ah.

