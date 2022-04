Koonfur Galbeed Oo Sheegtay In Xiriirka Ay U Jartay Rooble

“Dowladda Koonfur Galbeed waxay shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka la wadaagaysaa in laga bilaabo xilliga ay warqaddan soo baxday ay joojisay wadashaqeyntii kala dhaxaysay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee arrimaha taabbo-gelinta doorashooyinka, uuna lumiyay kalsoonidii hoggaaminta doorashada dalka oo haatan u baahan in laga samatabixiyo,” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Koonfur galbeed.

