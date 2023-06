Kulan Looga Hadlay Diyaar Garwga 1-da Luulyo oo Muqdisho Ka Dhacay

Guddoomiyaha guddiga u diyaar garowga xuska maalmaha Xorriyadda Ahmed Cali Fiqi iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa kula dardaarmay madaxdii iyo saraakiishii kulankan ku sugneyd in si daahfuran loo maareeyo munaasabada dabaaldaga maalinta weyn ee 1-da Luuliyo iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo ka qeyb galka munaasabadaasi.

