Kulan Looga Hadlayay Dardargelinta Amniga Caasimadda oo Muqdisho Lagu Qabtay

Ugu daneyn shirkaan ayaa lagu amaanay Doorka Hogaamineed ee Madaxweynaha Jamhuiriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab si dagaalkaasi loogu guul gaarana ay muhiim tahay in Bulshada Caasimadda ee doorkooda ka qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha Al-shabaab, waxaana bulshada caasimadda loogu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga caasimadda.

Shirkaan ayaa la isla qaatay in la dardargeliyo Awaamiirtii horey ugu soo baxay Madaxda Dowladda oo ay ugu horeyso Xakameynta Hubka iyadoona qofkii ku xadgudubta lala tiigsan doonno Maxkamadaha ku shaqada leh, Dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab ee (Garan-waaga), Maandooriyaha, Wacyigelinta Bulshada iyo in la xoojiyo Wada-shaqeynta ka dhaxeysa Bulshada iyo Laamaha Amaanka, kaas oo muddooyinkii dambe ka socday.