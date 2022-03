Ma Hardankii Siyaasadda ayaa Isku Badalay Dilal Qorsheysan?

Tiina Intelmann oo ah Safiirka Midowga Yurub u jooga Soomaaliya oo Iyana sheegtay in fowdo dhacda aysan wax dan ah ugu jirin Soomaaliya, waxay intaas ku dartay in Midowga Yurub cambaareynayo argagixisannimada iyo dilalka siyaasadeysan, waxay ugu dambeyn tacsi u dirtay qoyska xildhibaan Aamina Maxamed oo ku dhimatay qarax shalay ka dhacay magaalada Beledweyne.

Safiirka Dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Kate Foster ayaa tacsi u dirtay dadka ay saameeyeen qaraxyada ka kala dhacay shalay Muqdisho iyo Beledweyne waxayna si adag u cambaareysay ficillada cabsi-gelinta ah iyo rabshadaha la doonayo in lagu cuuryaamiyo doorashooyinka. Waxay safiiraddu sheegtay in dowladda Ingiriiska ay ku garab-taagan tahay dadka Soomaaliyeed dagaalka lagula jiro argagixisada.

Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in ay soo gaareen digniino dil isaga oo ka digay falalkaas waxaa uuna yiri ” Maalmahaan oo idil waxaa ina soo gaarayey digniino isi soo tarayey oo ku aaddan amnigeenna shakhsiga ah iyo in la qorsheynayo weeraro lagu qalqal gelinayo amniga, laguna abuurayo cabsi gelin. Weerarka maanta ka dhacay xerada Xalane waa billowgii hawlgalladaas”.

Al-shabaab xoog kuma soo gelin gudaha, wayna cadahay in lala shaqeeyey, loona fududeeyey hawlgalka. Waxaa kaloo iyana muuqata in weerarkii maanta uu jawaab u ahaa farriintii ahayd in doorashada guddoonka Baarlamaanka lagu qabto teendhada Afisyoone.