Maama Qaali : Xildhibaan Aamina Waxay u Geeriyootay Kiiskii Ikraan

Qaali Maxamuud Guhaad Hooyada dhashay marxuumad Ikraan Tahliil Faarax ayaa sheegay in marxuum xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi loo dilay kiiska Ikraan oo ay in badan u doodaysay, waxaana ay hadalkeeda sii raacisay in cid waliba oo kiiska Ikraan ka hadashay lagu daba jiro sida ay hadalka u dhigtay maama Qaali.

You may also like