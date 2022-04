Maamulka Farmaajo oo Ka Shaqeynaya Dib u dhaca Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka

Xildhibaan Jacfar oo ku sugan gudaha hoolka, oo la hadlay Goobjoog ayaa sheegay in askar ay hor istaagayaan xildhibaannada si ay usoo gaaraan xarunta doorashada, isaga oo xildhibaannada kale ugu baaqay in aaney arrintaasi dheg jalaq u siin.

