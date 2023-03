Maamulka Galmudug oo Heshiis Dhexedhigay Beelo Ku Dagaalamay Galgaduud

Heshiiska Beelahaan oo ahaa mid hordhac ah ayaa waxaa lagu go’aamiyay in labada dhinac ay nabad ay ku wada noolaadaan, Wasiir Cabdi waayeel oo Khuudbad dheer ka jeediyay madasha shirka ayaa ugu baaqay Odayasha si bulshadu nabad ugu wada noolaato, isaga oo xusay in dhaqan galkeeda maamulka uu ka qeybqaadan doono.

