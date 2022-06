Maamulka Galmudug oo Ka Hadlay Dagaal Ka Dhacay Galgaduud

Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkii ka dhacay Baxdo lagu jabiyay Shabaabkii soo weeraray, waxaana uu sheegay in ay dileen 60 kamid ah sida uu hadalka u dhigay wasiir Falagle.

