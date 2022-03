Guddiga Xalinta Arrinta Gedo Oo Garbahaarreey Loo Diiday!

Maalmulka oo shir-jaraa’id ku qabtay garoonka diyaarada degmada, ayaa sheegay in aan loo soo qaadi karin guddiga qiimaynta amniga Garbahaarrey, kaas oo dhowaan la filaayey in maalmaha soo aaday ay guddigu u ambobaxaan degmada.

You may also like